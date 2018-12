Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/253 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 12.1

GPS 46.72°N, 5.96°E

Altitude GPS 538m

Au niveau des pertes de l'Ain et de sa résurgence sous forme de cette belle cascade. L’eau quasi absente pendant 6 mois est revenue avec les pluies de ces derniers jours. Avec les orages de ce soir, les cascades et gorges Jurasiennes vont devenir spectaculaires.

Température de 12 degrés et en fin d’après-midi après les orages plus que 6 degrés.

Bientôt la neige, prévue en fin de semaine.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)