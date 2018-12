Orage d'été en Décembre !

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 15 sec

Ouverture f/8

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif EF35mm f/2 IS USM

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe Fragger25

Flash No Flash

Logiciel Digital Photo Professional

En début de journée le temps est Automnal et pourtant en fin d'après-midi, une ligne orageuse très électrique aborde la Franche-comté.



C'est un orage rarissime pour la saison (du jamais vu pour ma part), les flashs stroboscopiques illuminent le ciel toutes les 10 secondes !



J'observe quelques impacts mais la plupart sont noyés dans la masse et pour cause : au passage du front c'est un véritable déluge qui s'abat sur la ville, le tout avec un vent fort et des impacts proches.



Quand la pluie se calme, je parviens à capturer un impact ramifié à l'arrière du front orageux qui aura été bref mais intense !