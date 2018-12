Ciel en feu au dessus du massif du Mont Blanc

Après une assez longue période d'absence sans poster de photo, me revoilà de retour avec ce sublime ciel en feu ce matin avec le massif du Mont Blanc au moment du levé du soleil, journée de transition à prévoir, temps plus ou moins beau à prévoir avec ses quelques passages nuageux avent l'arrivée la nuit prochaine d'une perturbation, des températures qui serons encore assez douce dans la journée mais notez une petite gelée blanche ce matin, Tn de -0,1°C sur ma station durant la nuit, températures qui ont légèrement remontée puisque au moment du cliché il fait environs 2,3°C vous pouvez suivre ma station d'ailleurs ici : https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/temps-reel/sallanches/000MY.html#highlight=22



Bonne journée à toutes et à tous.