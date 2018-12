Vapeurs rouges en Bigorre

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/8.0

Focale 91.1 mm

ISO 1250

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

A nouveau des ondulations rouges et orangées pour annoncer une bien belle journée sur le piémont pyrénéen avec des températures qui s'approcheront une nouvelle fois des 20°.

Depuis ma position paloise, on voit le site astrophysique du pic du Midi situé à plus de 50 km avec son antenne de plus de 100m se détacher sur le ciel encore crépusculaire.