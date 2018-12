Anticyclonique

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 28/45677 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.386(C432)

GPS 43.29°N, 5.36°E

Altitude GPS 79m

Si hier le Mistral était présent de façon plutôt modérée, il a totalement disparu aujourd'hui, laissant place à un temps serein, très calme et particulièrement agréable, en témoigne l'état de la Méditerranée.



Avec 17 degrés sous abri en mi-journée, la lumière de décembre est resplendissante et le ciel d'azur sur toute la Provence. Il faut regarder loin sur l'horizon, vers l'ouest et le nord, pour percevoir de très lointains cirrus.



Photo prise depuis la tour du roi René au MUCEM en direction de l'Ouest.