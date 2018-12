Début d'hiver flamboyant

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 97 sec

Ouverture f/11

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif 16.0-35.0 mm f/4.0

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Macintosh)

L'entrée dans l'hiver météorologique se fait en douceur sur le Montpelliérain, et c'est peu de le dire... puisqu'il fait plus de 18 °C depuis 3 jours et la barre des 20 °C à même était dépassée hier ! Le vent quasi absent renforce cette sensation de douceur et manger en terrasse en t-shirt s'avère bien agréable, assez déconcertant à cette période. Ces journées sont également ponctuées de flamboyants levers et couchers de soleil comme ce soir sur la plaine littorale, à la faveur de passages de nombreux cirrus issus des fronts pluvieux circulant sur le nord du pays.

De douces lumières salvatrices après un mois de novembre particulièrement sombre et humide.