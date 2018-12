Très jolie randonnée dans le massif des Monges avec des conditions agréables tout au long de la journée : un ciel dégagé seulement obstrué de quelques cirrus (un peu plus épais au fil de la journée) et une température relativement agréable. De la neige présente en névés dès 1600 mètres et une couche très irrégulière au sommet à 2115 mètres.