Un temps très agréable pour finir la semaine

C'est une très belle journée qui s'annonce ici sur le versant nord du massif de l'étoile au c½ur de la Provence; léger voile et grand soleil le tout dans une ambiance douce (8°C vers 11h) et avec peu de vent, une belle lumière hivernale très appréciée en cette période de l'année où les journées sont courtes.

Photo prise depuis les hauteurs du col saint anne, commune de Mimet a 600 m d'altitude en direction du nord-est.

A gauche une partie de la sainte victoire, a droite le mont Aurélien se dessine entre la tête de l'ost et la tête du grand puech tout a droite.