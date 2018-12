La douceur déjà au matin,rares trouées désormais en résorption!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/1466 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.26°N, 2.44°E

Altitude GPS 80m

Pluies frontales cette nuit (front chaud),faibles pluies " interrompuent" par un passage pluvieux assez corsées avant l'heure 0H00 (minuit) du lendemain/jour suivant,douceur généralisee depuis avec un thermomètre n'ayant franchement rien d'hivernale variant entre 10,5/11 degrés en moyenne cette nuit et déjà 12,5 degrés au moment de la photographie.Temperature maximale : 13 degrés dans l'après-midi!Il fait donc "drôlement" bon (vraiment tiède/doux) pour un mois de décembre et cela fait déjà plusieurs jours que ça perdure!De bien rares percées du soleil en cours de matinée mais qui ont tendance à se résorber complètement à midi à la faveur d'un temps couvert. Mercredi : De bien fugaces sorties du soleil (rares éclaircies) en première partie d'après-midi mais ca d'est terminée ensuite,le ciel se (re)chargeant et se (re)couvrant de plus en plus et le vent bien que à peine modérée (maxi : 30 km/h) soufflant en continue à l'avant d'une perturbation qui fut annoncée pour mercredi soir.La douceur maître mot et largement de la partie avec une temperature maximale de pas moins de 12 degrés l'après-midi!.Temperature minimale : 6 degrés. Mardi : Temperature maximale : 11 degrés;Temperature minimale : 4,5 degrés en soirée.Pluie dans la nuit de lundi à mardi (7/8 mm). Lundi : Passage d'un front l'après-midi,pluies modérées ici en bordure/marge nord d'une ligne de grains plus intense et circulant plus au sud (Île de France).Petite baisse très poussive (limiter) du thermomètre durant/après ce front ("froid") avec une importante douceur deumeurant et une temperature encore fort élevée de 12,5/13 degrés,alors qu'il en faisait jusqu'à 14/14,5 degrés encore en debut d'après-midi,soit une baisse de seulement et simplement un 1,5/2 degrés.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)