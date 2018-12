Courte éclaircie

Dim. originale 3264*1840px

Une journée très perturbée avec de nombreuses averses de pluie et mêlées de grêle. De plus, le vent a soufflé à 100 km/h en rafale. Entre 12h30 et 13h, c'est un véritable déluge qui s'est abbatu sur la cité Océane. De plus, une rafale de vent de 145 km/h a été mesurée à l'aéroport de Caen. Le week-end s'annonce mouvementé. Les températures relevées à l'ombre sont de : 12°C à 8h, 8°C à 13h et 9°C à 17h.