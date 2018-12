Temps provençal

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 9/8596 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.390(C432)

GPS 43.29°N, 5.36°E

Altitude GPS 77m

Comme depuis le début de cette semaine, le temps demeure radieux sur la Provence, sous un ciel d'azur et une visibilité parfaite dans un air limpide.

Aujourd'hui, avec le soutien d'un Mistral modéré à assez fort, la lumière est particulièrement vive, pour une nouvelle journée hivernale resplendissante.



Photo prise depuis le Fort Saint Jean en direction de l'Est. Après le Vieux-Port au premier plan, les collines ceinturant Marseille semblent encore plus proches, avec à gauche le massif du Garlaban, celui de la Sainte Baume au centre puis celui de Carpiagne à droite.