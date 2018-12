Quelques crachinements éparses poussée par un vent assez fort en ce début d'après-midi,juste de quoi humidifier façon Brumisateur,avant le retour (normalement) de pluies plus insistantes et plus continues ce soir. En tout cas le temps est bien "pourrave" avec une luminosité en berne sous cette grisaille qui plombe l'ambiance même si c'est (on va dire) de saison ce qui n'est pas vraiment le cas du mercure avec une temperature actuelle d'une dizaine de degrés (même si avec le vent le ressenti peut paraître évidemment plus frais).Temperature minimale : 6 degrés cette nuit.Vu les prévisions/tendances à long terme,le (vrai) froid semble tout simplement aux oubliettes et enterrer,ce mois de décembre qui se poursuit a donc de fortes chances/probabilités de se dérouler probablement dans une certaine douceur et l'humidité jusqu'à sa fermeture et sans la moindre réel offensive hivernale!

