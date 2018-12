petit saupoudrage

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le front arrivé hier soir sur la région n'a apporté qu'un saupoudrage cette nuit à partir de 1400 m. La couche de neige fraîche atteint au maximum 3 cm,juste de quoi redonner un aspect un tant soit peu hivernal. Cela reste bien loin de ce que l'on pourrait attendre à cette période de l'année.

Mais avec une pression de 1026 hPa, on ne pouvait espérer bien plus pour cet épisode, et la subsidence liée à l'effet de dorsale se fait rapidement sentir ce matin. On se retrouve donc avec des montagnes bien dégagé, un air très sec en altitude et quelques cirrus liés à la présence d'un jet.