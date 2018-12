Courant d'Ouest

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

GPS 43.31°N, 5.51°E

Altitude GPS 198m

Le flux d'Ouest s'est généralisé sur la France, et depuis ce matin également sur nos régions méridionales, apportant quelques nuages, mais avec des températures voisines de 16°C, toujours très douces pour un mois de décembre.

Si le vent d'Ouest est fort sur le littoral et en mer, il est moins sensible dans les collines au NE de Marseille. L'occasion de partir en balade sur le massif du Garlaban et les chemins de Marcel Pagnol.



Photo prise depuis le petit village provençal de la Treille, dans le 11ème arrondissement de Marseille.