Traîne ventée, averses fréquentes

Ciel d'averses, très fréquemment des grains mais pas de forte précipitation, le tout dans une ambiance très ventée depuis hier soir (rafales entre 80 et 100 km/h la nuit passée, moins de vent à l'heure qu'il est mais encore de bonnes rafales).

Les éclaircies sont fugaces, amis lors d'une marche, une petite tombe à pic lors de l'ascension dans les vignes au-dessus de Nordheim, permettant de profiter d'un joli panorama en direction de Strasbourg, avec un arc-en-ciel.

Régime d'ouest plutôt doux, les 10°C ont été dépassés cette nuit pendant la tempête, alors qu'il ne fait environ que 7°C au moment de la photo en plein après-midi.

Depuis deux semaines, les pluies, sans être fortes, sont bien revenues et la sécheresse des sols a pris fin. Il en faudra cependant encore pour bien recharger les nappes. Début de décembre doux (mais ressenti souvent désagréable sous le vent et la pluie) après une seconde quinzaine de novembre plus fraîche que la première mais classique et qui a vu les premières faibles gelées sous abri. Pour l'heure pas de gel en ce début décembre et des maxi le plus souvent au-dessus de 10°C. La semaine à venir s'annonce moins humide mais aussi plus froide.

Photo : au-dessus de Nordheim, vue vers l'est.