Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 50

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 37m

Un lundi type dans une transition entre la traîne ponctuellement assez active d'hier et le retour des graduelle a des (plus) hautes pressions avec des éclaircies plus franches mais une alternance entre des éclaircies et des passages nuageux plus nombreux,porteurs encore de rares averse résiduelles par endroits,comme ici cette après-midi avec une très courte ondée (sols simplement humidifiée) sous un ciel passagèrement plus menaçant.Temperature au moment de la photographie : 8 degrés.Temperature maximale : 10 degrés.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)