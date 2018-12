Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/595 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.44°E

Altitude GPS 35m

Finalement (contrairement aux prévisions d'il y a peine quelques jours) depuis hier,un petit flux continental sec est parvenue à s'établir.Resultat ce matin le ciel est d'une pureté typique de ce flux (d'est) ce qui a eu pour conséquence d'apporter une nuit gélive avec une temperature minimale de -2 degrés au lever du jour,une gelée (normalement banale pour la saison mais qui s'est fait franchement rare ces temps-ci!) bien effective,comme on en témoigne les végétations bien blanchie (signifiant une masse d'air suffisamment humide "sur le plancher des vaches" (au niveau du sol) et ce malgré son origine).Temperature actuelle : -1 degrés.Hier : poches de nuages-bas,grisaille persistant jusqu'en tout début d'après-midi,puis conditions plus ensoleillée jusqu'au coucher du soleil bien qu'une certaine brume "flottait" encore par endroits donnant un léger aspect dit "crasseux" a l'horizon même si le ciel bleu s'imposait de plus en plus largement (grâce à l'établissement progressif du courant d'est).Temperature maximale : 4,5 degrés dans l'après-midi et temperature minimale de -1 degrés au petit matin (petite gelée).Un rendu (un ressenti) bien frais,paraissant assez froid après la douceur parfois et même souvent en excès qui régnait depuis le tout debut de ce mois de décembre!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)