Conditions presque idéales pour la photo .le soleil est bas et ma gloire se promène plus ou moins loin de moi au gré des nuées.

Le Puy de Manse ,ma petite montagne fétiche n'est qu'à 15' de voiture et 25' de marche de la maison , alors je craque pour une attente d'1/2 heure de plein vent au sommet: -6° et 50km/h de vent humide ça finit par être froid !(Winchill n'est pas sympa!)

Je redescendrai un peu blanchi par le givre...