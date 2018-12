rayon vert sur la montagne de Céüse

Appareil Canon

Canon EOS 1100D

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/9.1

Focale 55 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe alain.bouvet.gap

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 2.0

le cliché est un peu flou à cause du brouillard givrant présent autour de moi .

Mais je contemple ce soleil couchant qui décline le long de la crête de Céüse .

le froid est vif( -16° ressenti) mais ce n'est que la 3° fois que je vois un rayon vert au couchant alors je reste ... petit bonheur!

bon WE à toutes et à tous!