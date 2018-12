Lever glacial

Dim. originale 3968*2976px

Avec l'aide d'un petit Mistral faible à modéré, et d'une nuit bien étoilée, les températures ont nettement plongé ces dernières heures sur la Provence, au point de passer largement sous les moyennes de saison.

Si les fortes gelées sont présentes en Provence intérieure, il fait également bien froid sur le littoral, comme à Marseille où il gèle sous abri dans les quartiers ruraux et ceux à l'opposé du bord de mer.

La température est descendue à 1.1°C en centre-ville, et 1.4°C sur la Corniche, des valeurs qui n'avaient plus été atteintes depuis 10 mois, à la fin du mois de février.



Le soleil, qui approche du solstice d'hiver, se lève désormais bien tard, et émerge ce matin par dessus le massif des Calanques à travers une brume sèche caractéristique de l'air glacial, en étalant ses rayons dorés sur Marseille.