Le piège !

Les granules de glace tombés en début d'après-midi n'ont pas fondu.

Malgré la pluie modérée la température à 2m est à peine positive (+0,2°c à la VP2).

Sachant que la température au sol est plus basse on comprend que ce genre de revêtement pavé se transforme en patinoire.

Des accidents signalés sur l'A16 entre Amiens et Abbeville.