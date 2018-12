Brume au second plan

Dim. originale 3264*1840px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 23/20354 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.394(C432)

GPS 49.53°N, 0.26°E

Altitude GPS 0m

Entre jeudi et samedi, les températures étaient inférieures aux normales saisonnières. Jeudi et vendredi ont été très ensoleillé mais en revanche, la dégradation a été très marquée hier. La neige fondue et la pluie verglaçante ont touchée toute la Normandie. D'une quantité modérée, son intensité était soutenue en fin de journée. Entre 18 et 25 millimètres de 0luie relevé au Cap de la Hève.



Aujourd'hui, le soleil a fait un bref retour ce matin et le ciel s'est ennuagé dans l'après-midi. Les températures relevées à l'ombre sont de : 7°C à 8h, 8°C à 13h.