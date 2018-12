Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

VR330,D730

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/3.6

Focale 5.93 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

Sa première manifestation de l'hiver. Jusqu'à -3°C cette nuit, avant la neige, tombée vers -1°C, 3 à 5 cm au sol. 0°C vers 10h, température à nouveau faiblement positive au moment de la photo, et quelques gouttes.

Dans les heures qui suivront, le ciel s'éclaircira, nuages inoffensifs et éclaircies, remontée vers 5°C et fonte progressive. Les rues seront vite libres mais la neige, à la nuit tombante, laisse encore des traces dans l'herbe les jardins les champs et les toits. Le gilet blanc se dispersera doucement.

Cette manifestation risque de se référer ici en Alsace si le réchauffement devient excessif. Bienvenu et souhaitable en cette saison, et si selon son épaisseur il peut plus ou moins bloquer la circulation (un bon équipement peut palier en partie à cet inconvénient), le gilet blanc a le mérite de protéger les végétaux des grands froids (pas présents pour l'heure, le gel est resté faible ces cinq derniers jours et nocturne seulement) et lors de sa résorption, il fertilise en azote et abreuve doucement la terre, remplit les nappes. Alors, en sa saison, OUI au gilet blanc.

Photo prise à Strasbourg Neuhof, chemin de la Ganzau. En face, la ferme de la Ganzau.