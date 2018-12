Nébulosités lointaines

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 23/4050 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.394(C432)

GPS 43.28°N, 5.37°E

Altitude GPS 184m

Le Soleil se couche à travers un lointain banc de cirrus approchant par le NO, en liaison avec la dépression Atlantique. Quelques cumulus sont même visibles à l'Ouest du Golfe du Lion.

Le Mistral, qui s'était levé en début de journée sur la Provence, commence déjà à faiblir.



Photo prise depuis la colline de la Garde en direction du SO. Au premier plan, le vallon de l'Oriol, au pied duquel se situe la StatIC de la Corniche. De 8.3°C à 13.3°C pour les extrêmes du jour, et 64 km/h de rafale maximale.