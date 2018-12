givre et gloire

givre et gloire Ancelle 2018-12-17T15:51:00+01:00

gloire et spectre de Brocken à Ancelle

brouillard / température -2 / vent 80km/h max ... c'est l'hiver

on voit aussi sur le poteau: à droite la neige mouillée qui a collé par vent de S hier et à gauche le givre en aiguilles déposé par vent de NE d'aujourd'hui.