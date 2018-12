Couverture nuageuse après un interface d'éclaircies,de la pluie pour ce soir!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/159 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.22°N, 2.45°E

Altitude GPS 49m

Le temps tourne doucement à la dégradation/la pluie avec un ciel devenant chaotique et couvert après un intermède avec un peu de rayons de soleil en debut d'après-midi,malgré les nuages en dominance ainsi qu'un vent de sud-ouest/sud assez sensible selon les moments.Temperature maximale : 8 degrés;temperature minimale : 4,5 degrés.Lundi : temperature minimale : 3.5 degrés;temperature maximale : 10 degrés.Une très belle journée remplit de soleil et de ciel qui voit en tout bleu,où le peu de nuage (quelques plaques de nuages élevées,de moyenne altitude...) au lever du jour s'est "fait totalement la malle" ensuite le temps d'une journée.Dimanche : Brouillard (de redoux) humide sous grisaille,un brouillard évoluant ensuite en brume l'après-midi,toujours sous ce même ciel "désespérément" plombée grisâtre.Arrivee et passage d'un front faiblement pluvieux en cours de soirée.Temperature maximale de 7 degrés au soir,une valeur maximale donc en liaison avec le front (front chaud?).Temperature minimale : 1 degrés.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)