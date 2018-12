Bouillon à l'horizon

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 8 sec

Ouverture f/11.3

Focale 163 mm

ISO 1250

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Voila un mois que l'agitation orageuse s'est tu dans le coin malgré la poursuite des dégradations pluvio-nuageuses. L'hiver s'installe + ou - et il faudra maintenant se tourner vers l'année prochaine.

Ce soir on pouvait néanmoins observer de l'orage, d'une part avec l'arrivée d'une ligne mourante sur le nord de l'Hérault depuis le Tarn avant le coucher de soleil (grains post-frontal) et d'autre part avec le front principal de la journée qui a donné quelques pluies ce matin par ici mais qui s'active assez fortement en touchant la Provence. À la faveur d'un ciel dégagé, la convection à l'horizon s'illuminait de beaux et violents flashs : ces moumousses se situaient sur le centre/est Var au moment du cliché.