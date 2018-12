La dégradation prochaine nous fait un signe de loin,doux et lumineux ici!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/199 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.44°E

Altitude GPS 35m

Les premiers nuages élevées annonçant la dégradation prochaine (pour cette nuit et demain matin) nous font déjà un signe par l'ouest,en cette fin d'après-midi.Sinon ce jeudi fut plus lumineux et ensoleillée qu'envisagée avec de larges même de très larges éclaircies notamment cette après-midi,bien que dans le même temps,le vent (de sud-ouest) se soit montrée parfois assez souffleur (assez sensible).Temperature maximale : 10,5 degrés;Temperature minimale : 6,5 degrés.Donc de la douceur en veut-tu en voilà,elle devrait d'ailleurs encore plus s'accentuer au cours des journées a venir!A quand le retour de l'hiver?Peut-etre l'année prochaine (janvier 2019)?Hier : Temperature maximale :10,5 degrés;Temperature minimale : 6,5 degrés.Il y a eu un tout petit peu de pluie hier soir.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)