Une fois n'est pas coutume, le vent est très faible à Toulouse et permet de beaux reflets au lac de la Ramée. Des bancs de stratocumulus circulent dans un contexte de traîne faiblement active et la douceur est toujours de mise avec une Tx de 14.1 °C à Blagnac. On attend toujours la première gelée de cet hiver, plus qu'une quinzaine de jours et cela deviendra un record de gelée tardive (5 janvier 2003).