Flambée de douceur,front pluvieux/venteux nocturne et matinale!

Apres un front pluvio/venteux moyennement actif (apportant un peu moins d'une petite dizaine de millimètres entre cette nuit et la fin de matinée) et bien venteux avec de bonnes rafales de vents qui ont pu frôler les 65/70 km/h,notamment entre la fin de nuit et la première partie de matinée,Succède une très très grande douceur,une grande douceur quoique déjà largement présente depuis cette nuit et ce matin avec une temperature de pas moins de 11 à 12 degrés par exemple au lever du jour,mais qui s'est encore amplifiée suite à l'arrêt des pluies et avec le retour de quelques éclaircies cette après-midi avec un thermomètre qui a carrément atteint les..15 degrés!!Soit une douceur record pour une dernière décade de mois de décembre,a quelques jours de Noël!Noel Blanc ce ne sera visiblement pas encore pour cette année,très loin de là même!Aucuns refroidissements n'est à l'ordre du jour pour les deux prochaines semaines,au moins!Temperature minimale : 9 degrés.

