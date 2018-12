Coucher du solstice hivernal

Dim. originale 3968*2976px

Le solstice d'hiver s'étant produit il y a moins de 24h, à 22h22 hier, le coucher de soleil de ce soir est parmi les plus précoces de l'année, et dès les prochains jours, de précieuses secondes, puis minutes supplémentaires, donneront le signal de la longue remontée de la durée du jour jusqu'au solstice d'été.



Bien que l'hiver météorologique et désormais calendaire soit entamé, la douceur est de mise, en adéquation avec cette année qui s'achève, une nouvelle fois la plus chaude en France depuis le début des relevés météo.



Sur la Corniche, au premier plan de la photo, la température, malgré un ciel souvent dégagé sous la pleine Lune, n'est pas descendue en dessous de 10.4°C, et sous le vent d'origine maritime, a atteint 15.6°C de maxi, au dessus des normales de saison. Le soleil fut très majoritaire aujourd'hui, les nuages élevés arrivant du NO s'effilochant à l'approche de la Provence sous le flux d'altitude. On perçoit d'ailleurs de nombreux altocumulus à tendance lenticulaire vers le delta du Rhône et le Golfe du Lion.



Photo prise depuis la vigie de Notre-Dame de la Garde en direction de l'OSO.