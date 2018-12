Appareil Xiaomi

Mi A1

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.81 mm

ISO 125

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Logiciel tissot-user 8.1.0 OPM1.171019.026 V9.6.8.0.ODHMIFE release-keys

Après les fortes pluies d'hier et la fonte de la neige cette fois la sécheresse de l'été et l'automne est bien terminée. L'eau ruisselle sur les sentiers. Et grosse perturbation encore entre dimanche et lundi.