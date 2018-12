beau temps voilé et extême douceur hivernale

Relatif beau temps avec cirrus et léger vent du NO ....

Mais le diable est dans les détails: en lisant entre les lignes (ou plutôt sur mon anémo ) la température ressentie avec 42 km/h de vent n'est même pas négative : +1.7° !...

il parait que c'est l'hiver ??

Vue vers l'Ouest et le Pic de Bure