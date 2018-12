fin d'heure bleue et lenticulaires pour couronner la lune

fin d'heure bleue et lenticulaires pour couronner la lune Gap 2018-12-22T17:40:00+01:00

Une magnifique et énorme lune, pleine dans quelques instants et à presque à son périgée, sort comme un soleil d'été derrière la Grande Autane ,sommet emblématique du Champsaur ,

Quelques altocumulus magnifient sa sortie par une couronne lunaire pour mon plus grand bonheur .

En vallée le jour s'est éteint.