Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Très beau lever de soleil en ce jour de solstice, nous permettant d'admirer les Pyrénées dans une bonne netteté. Ici, la vue habituelle depuis la Ramée entre le Mont Valier et le Pic du Crabère.

3,2 °C de Tn ce matin à Blagnac et une pression de 1026 hPa. Vue les prévisions ensemblistes très anticycloniques il ne devrait plus pleuvoir cette année, ni neiger en montagne alors que l'enneigement est toujours très largement insuffisant.