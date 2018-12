Pluies,douceur humide!

Pluies débutant en toute fin de nuit,moment de pluie assez soutenu en première partie de matinée,pluies fines et/ou bruines depuis peu.Temperature de 11 degrés déjà au moment de la photographie;Temperature minimale : 7,5 degrés.Hier : Temperature minimale : 10 degrés;Temperature maximale : 12,5 degrés.Ciel (très) variable,une sorte de ciel de traîne assez essoufflée avec de toutes petites ondées très disparates et espacées (exceptée au cours de la nuit précédente où une averse plus marquées s'est produite) dans le temps,des éclaircies parfois assez belles ont aussi ponctués cette journée bien que l'avantage est été souvent en faveur de la nébulosité.Cette grande douceur du thermomètre devrait un peu se calmée durant la semaine prochaine avec peut-être des températures plus conformes aux moyennes de saison,cependant pas de signe froids réels n'est en vue,même a plus long terme!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)