On devine la belle crête que nous avons escaladée sur la droite. A gauche le Moulle de Jaüt et au fond les sommets de Bigorre et du Val d'Azun.

Superbe randonnée en chemisette un 23 décembre !!