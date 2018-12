Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D3300

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/10.0

Focale 24 mm

ISO 400

Objectif 18-55mm f/3.5-5.6

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.01

Après trois jours de pluie et de douceur,la Moselotte est en crue.La sécheresse de ces derniers mois n'est plus qu'un lointain souvenir.Retour de conditions anticycloniques pour cette semaine,avec un jour de Noël sous le soleil.Contrairement à l'an dernier,le temps doux et pluvieux aura fait disparaitre le faible manteau neigeux sur les sommets Vosgien.