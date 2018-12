Les excès de douceur se sont calmées/atténuées en ce lundi de veille de Noël (contrairement à ceux du réveillon de Noël de ce soir) avec une temperature actuelle de 8 degrés en ce moment alors que cette nuit en revanche,la grande douceur,remarquable s'est maintenue jusqu'au milieu de la nuit dernière avec un thermomètre en stabilité parfaite depuis hier après-midi,compris entre 12,5 degrés et 13 degrés jusqu'à ce que suite aux quelques pluies frontale (front "froid") de la deuxième partie de nuit,la temperature se met à baisser enfin quelques peu,pour pouvoir retrouver un niveau thermique plus raisonnable pour cette époque de l'année bien que toujours assez doux,avec une température comprise entre 7 et 9 degrés depuis cette nuit jusqu'à cette après-midi.Hier : aux pluies matinales,ont succédées des bruines plus ou moins continues ou intermittentes,dans la grande douceur et la grisaille "extrême" (temps totalement bouché,gris,brumeux et humide).

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)