La bande étroite du front froid est passé vers 4h du main, elle était parfaitement visible au radar. Le vent s'est orienté au NNW et de l'air plus frais a envahi la région et cet après midi il fait 5 à 6 °C sur les Vosges du Nord contre 11 à 12 hier après midi.

Vu les hautes pressions, la traine est chargée mais très peu active et l'on y trouve surtout des cumulus et stratocumulus à bases différentes.