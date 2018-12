Noël au balcon

Dim. originale 3968*2976px

Après la douce journée d'hier, sous un Mistral modéré à assez fort, et une TX de 17.7°C sur la Corniche, le vent a disparu en cours de nuit.

Pour ce jour de Noël, le temps est exceptionnellement radieux avec un vent nul, et un chaud soleil pour le repas de Noël sur le balcon. Joyeux Noël à toutes et tous !



Photo prise depuis le parc Montvert sur la Corniche en direction du Sud.