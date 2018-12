rosée et gelée blanche

rosée et gelée blanche Bouxwiller 2018-12-25T09:15:00+01:00

Appareil Panasonic

DMC-FZ18

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/5.0

Focale 4.6 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Enfin des sensations hivernales ce matin ! Il s'agit pour ma part de la première gelée vécue en plaine de cet hiver.

Le ciel s'est dégagé en cours de soirée et la rosée est apparue avec la baisse de la température. Puis celle-ci est passée sous zéro degré et les gouttes de rosée ont gelé pour former la rosée blanche. La gelée blanche s'est formée aussi, offrant un beau tableau hivernal par un ciel presque entièrement bleu.