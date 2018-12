Appareil Panasonic

DMC-FZ18

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.6 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Il fait -1,5 °C ce matin et le paysage adopte une allure hivernale ce matin malgré l'absence de neige.

Un puissant anticyclone s'installe et la pression est actuellement de 1037 hPa. Il devrait perdurer au moins une semaine et d'autres gelées sont à attendre ces prochains jours.