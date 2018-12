Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/5000 sec

Ouverture f/3.8

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Balade printanière et sieste au soleil sur les hauteurs de l'Aubisque avec 24° sous les rayons de l'astre majeur à plus de 1800 mètres d'altitude. La vue, spectaculaire et panoramique porte sur cette image des Gabizos (2692 m) au pic de Ger (2613 m).