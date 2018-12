Soum de Grum : Les Hautes- Pyrénées

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/8.0

Focale 33.96 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Exceptionnelle douceur et même chaleur à presque 1900 mètres d'altitude. De ce sommet béarnais, le panorama est circulaire offre ici une perspective intéressante sur le Bazes (à gauche), le Montaigu, le pic du Midi de Bigorre, le Cabaliros et le massif du Néouvielle (à droite). En bas, la vallée de l'Ouzom qui s'achève au col du Soulor qu'on voit fort bien en bas à droite.

Derrière, c'est le Val d'Azun qui débute et les Hautes-Pyrénées.