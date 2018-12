Alpes au couchant

Appareil FUJIFILM

FinePix S9900W S9950W

Exposition 1/210 sec

Ouverture f/5.6

Focale 28.3 mm

ISO 200

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Digital Camera FinePix S9900W S9950W Ver1.00

Franc soleil et douceur en ce jour de NoËl sur le massif Vosgien, après le lessivage du week-end la neige n'est présente que sous forme de taches au-dessus de 1200m.

Belle lumière en fin de journée au soleil couchant depuis le Kastelberg d'où l'on peut observer tous les massifs proches de la Foret-Noire et moins proches des Alpes Bernoises n passant par les Alpes Suisses et le plus éloigné sur la photo en direction du Sud le massif du Mont Blanc à environ 200 kms à vol d'oiseau.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)