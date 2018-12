Brouillard bien givrant,givre blanc comme neige!

Appareil Apple

Surprise ce matin,où le brouillard givrant de cette nuit et du tout début de matinée a recouvert le paysage d'une pellicule de givre,y compris de manière partielle les chemins/allées et le bitume ici (rue peu fréquentée).A cela s'accompagne une forte gelée "au compteur" avec une temperature minimale de -5 degrés au lever du jour,tout de même!Un beau paysage matinale givrée qui met dans l'ambiance hivernale des fêtes de fin d'année,même si le givre devrait fondre/disparaître en grande partie (sauf peut-être à l'ombre,dans les endroits abritées du soleil) durant la journée avec ce super soleil qui va émerger d'ici peu de temps,probablement.Hier : temperature maximale d'environ 5,0 degrés et grand beau temps (après une belle gelée nocturne et matinale et une temperature minimale de -4 degrés).

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)