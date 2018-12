lever au dessus des nuages

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

L'anticyclone est bien installé sur l'Europe de l'Ouest et les traditionnels phénomènes de basses couches se sont mis en place dès la soirée d'hier.

Le sommet de l'inversion est bien net et se trouve vers 500 m d'altitude. Au dessus, l'air est limpide et c'est toujours un vrai bonheur d'observer cette mer de nuages au dessus de la plaine d'Alsace.

Il fait -1 °C en moyenne en plaine alors qu'il fait +6°C sur les crêtes des Vosges à 1200 m.