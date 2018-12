mer de nuages alsacienne

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Après une belle journée ensoleillée hier le brouillard s'est installé en début de soirée en plaine d'Alsace et ce matin c'est une magnifique mer de nuages qui s'est emparée de la plaine rhénane et du plateau Lorrain.

Dedans, les conditions hivernales sont de rigueur avec du brouillard givrant par -1 à -2 °C. Certaines vallées vosgiennes situées en dessous du niveau d'inversion ont pu descendre plus bas, jusque -5 °C voire -7°C. En altitude une certaine douceur persiste mais l'air sec maintient un point de rosée très bas.