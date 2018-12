Depuis hier humidité très basse, pas de vent, visibilité maximale et le silence

Appareil Xiaomi

Mi A1

Exposition 1/1249 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.81 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Logiciel tissot-user 8.1.0 OPM1.171019.026 V9.6.8.0.ODHMIFE release-keys

La qualité photo du smartphone ne permet pas de prendre la vue sur toute la chaîne des Alpes trop lointaine mais très visible à l'oeil nu. Mais au fond la forêt noire au dessus de la mer de nuages (en dessous Colmar et la plaine d'Alsace) et on distingue les Alpes à droite qui dépassent des crêtes.

D'après 2 stations météo l'humidité est inférieure à 10% ce qui est rare, même le sol est sec alors que 2 jours plus tôt l'eau ruisselait.



j'ai trouvé quelques taches de neige pour un peu de ski de fond en tee shirt.